Il vento forte a Milano e in Lombardia ha causato disagi e allerta gialla. Questa mattina, le raffiche hanno raggiunto velocità elevate, abbattendo alberi e creando problemi alla circolazione. In alcune zone della pianura, le strade sono state chiuse per rami caduti, mentre in montagna sono cadute abbondanti nevicate. La massima attenzione resta alta per i possibili danni e disagi provocati da questa perturbazione. Le autorità invitano i cittadini a muoversi con prudenza e a seguire gli aggiornamenti.

Milano, 19 febbraio 2026 – Lombardia colpita dal maltempo: questa mattina, giovedì 19 febbraio, chi abita in pianura si è svegliato sotto la pioggia, mentre in montagna si stanno registrando forti nevicate. Ma le nuvole hanno le ore contate: a breve arriverà il vento a spazzarle via per lasciare spazio al bel tempo. La tormenta di neve paralizza la Valsassina (anche per colpa di chi era senza catene e gomme invernali) Bufere di neve. In Valsassina e Valtellina sono in corso vere e proprie bufere con traffico in tilt e incidenti, per lo più causati da auto e mezzi di trasporto pesanti non attrezzati nel modo giusto per affrontare la situazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vento forte a Milano e in Lombardia, scatta l’allerta gialla: ecco quando

Pioggia, vento forte e pericolo valanghe: scatta l'allerta giallaLa perturbazione portata dalla forte pioggia e dal vento intenso ha causato l’allerta gialla in Friuli Venezia Giulia.

Temporali e vento forte, scatta l'allerta meteo gialla nel casertanoLa Protezione Civile della Campania ha emesso un’allerta meteo gialla per il casertano, valida dalla mezzanotte di venerdì 23 gennaio fino a tutto il 24 gennaio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.