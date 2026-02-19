Vento forte a Milano e in Lombardia scatta l’allerta gialla | ecco quando
Il vento forte a Milano e in Lombardia ha causato disagi e allerta gialla. Questa mattina, le raffiche hanno raggiunto velocità elevate, abbattendo alberi e creando problemi alla circolazione. In alcune zone della pianura, le strade sono state chiuse per rami caduti, mentre in montagna sono cadute abbondanti nevicate. La massima attenzione resta alta per i possibili danni e disagi provocati da questa perturbazione. Le autorità invitano i cittadini a muoversi con prudenza e a seguire gli aggiornamenti.
Milano, 19 febbraio 2026 – Lombardia colpita dal maltempo: questa mattina, giovedì 19 febbraio, chi abita in pianura si è svegliato sotto la pioggia, mentre in montagna si stanno registrando forti nevicate. Ma le nuvole hanno le ore contate: a breve arriverà il vento a spazzarle via per lasciare spazio al bel tempo. La tormenta di neve paralizza la Valsassina (anche per colpa di chi era senza catene e gomme invernali) Bufere di neve. In Valsassina e Valtellina sono in corso vere e proprie bufere con traffico in tilt e incidenti, per lo più causati da auto e mezzi di trasporto pesanti non attrezzati nel modo giusto per affrontare la situazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Pioggia, vento forte e pericolo valanghe: scatta l'allerta giallaLa perturbazione portata dalla forte pioggia e dal vento intenso ha causato l’allerta gialla in Friuli Venezia Giulia.
Temporali e vento forte, scatta l'allerta meteo gialla nel casertanoLa Protezione Civile della Campania ha emesso un’allerta meteo gialla per il casertano, valida dalla mezzanotte di venerdì 23 gennaio fino a tutto il 24 gennaio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Roma, allerta arancione per forte vento: Gualtieri firma ordinanza; Attese raffiche intense: scatta l'allerta per vento forte; Volo Milano-Malpensa diretto a Reggio Calabria dirottato su Catania: Raffiche di vento troppo forti; Maltempo in Toscana, torna l'allerta gialla fino a giovedì 19: temporali al nord, mareggiate e vento forte.
Raffiche di vento su Milano, scatta l'allerta gialla: Attenzione ad alberi, impalcature e dehorsA Milano arriva il vento. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia ha emesso un avvisto di criticità gialla (ordinaria) per rischio vento forte. L'allerta sarà attiva a ... milanotoday.it
Maltempo e vento forte in pianura: fino a 40 centimetri di neve in montagnaGiovedì 19 febbraio torna l'allerta meteo su tutto il Veneto, con particolare attenzione alla provincia di Belluno dove sono in corso i Giochi di Milano Cortina 2026. Anas ha già disposto il piano ant ... trevisotoday.it
L'AVVISO Vento forte e mareggiate in Abruzzo, l'allerta meteo della protezione civile Le previsioni facebook
Allerta meteo Sicilia: scuole chiuse a Palermo per vento forte, tutti i provvedimenti x.com