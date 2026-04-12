Allerta meteo in Campania la Protezione Civile | forti raffiche di vento e mareggiate da mezzanotte

La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo in Campania che sarà in vigore dalla mezzanotte fino alle 14 del giorno successivo. Sono previste raffiche di vento intense e mareggiate lungo le coste, con l'obiettivo di informare la popolazione e le autorità sulla possibile evoluzione delle condizioni atmosferiche. La comunicazione riguarda l'intera regione, con particolare attenzione alle aree più esposte ai fenomeni meteorologici.