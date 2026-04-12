Allerta meteo in Campania la Protezione Civile | forti raffiche di vento e mareggiate da mezzanotte
La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo in Campania che sarà in vigore dalla mezzanotte fino alle 14 del giorno successivo. Sono previste raffiche di vento intense e mareggiate lungo le coste, con l'obiettivo di informare la popolazione e le autorità sulla possibile evoluzione delle condizioni atmosferiche. La comunicazione riguarda l'intera regione, con particolare attenzione alle aree più esposte ai fenomeni meteorologici.
Allerta meteo in Campania per forti raffiche di vento e mareggiate dalle 23,59 di oggi e fino alle 14 di domani. L'elenco delle aeree coinvolte.🔗 Leggi su Fanpage.it
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