Festa della donna al Papardo due iniziative per i pazienti oncologici

In occasione della Festa della Donna, l’Azienda Ospedaliera Papardo ha organizzato due iniziative rivolte ai pazienti oncologici. Le attività sono state pensate per offrire supporto emotivo e migliorare il benessere psicologico durante il percorso di cura. Le iniziative coinvolgono pazienti e operatori sanitari e si svolgono all’interno della struttura ospedaliera.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Accanto all’eccellenza clinica, l’Azienda riconosce infatti il valore fondamentale dell’ascolto, dell’autostima e della qualità della vita durante le terapie oncologiche. Prendersi cura significa non solo intervenire sulla malattia, ma accompagnare il paziente nella sua interezza, sostenendone la forza interiore, l’identità e la dignità. Lunedì 9 marzo, dalle ore 09.00 alle ore 16.00, si terranno delle consulenze gratuite di armocromia a cura della consulente d’immagine Giusy Grillo, evento che si inserisce all’interno del progetto “Oltre lo specchio”. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: In attesa della Festa della donna: le iniziative nella Bassa La festa della donna a Castelfranco. Iniziative organizzate dal Comune. C’è anche un corso di autodifesaCASTELFRANCO Riflessione sul ruolo della donna, ma anche le tecniche di autodifesa per aiutare le donne in eventuali situazioni di pericolo. Una selezione di notizie su Festa della. Temi più discussi: 8 marzo, Giornata internazionale della donna – il programma degli eventi; 8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne 2026; Cosa fare l'8 marzo a Roma: gli eventi che celebrano la giornata internazionale della Donna; Festa della donna, 8 marzo: storia e significato. Festa della donna al centro SmsPisa 5 marzo 2026- L'8 marzo è la Festa della Donna e l ’Associazione Le Piagge Convivo celebrerà l’evento a partire dalle 18,30 presso il Centro SMS, dedicato a due figure femminili. lanazione.it Festa della Donna ad Avezzano: allo Scalo09 una serata tra musica, spettacolo e cenaAVEZZANO – Anche ad Avezzano si festeggerà la Festa della Donna con una serata dedicata alla musica, allo spettacolo e alla buona cucina. Domenica 8 marzo lo Scalo09, in via A. Diaz 9, organizza ... terremarsicane.it Si trovano già, quindi per la festa della donna, la torta mimosa facciamola con crema pasticciera e fragole - facebook.com facebook Suor Myriam a Gurone per la festa della donna: fede, cucina e riflessioni sul ruolo femminile nella Chiesa x.com