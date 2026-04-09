Rio amaro per la spada azzurra | Aina si ferma ai quarti l’Italia Under 17 resta fuori dal podio

Nella penultima giornata dei Mondiali Giovani e Cadetti di Rio de Janeiro, la squadra italiana di spada Under 17 non è riuscita ad avanzare oltre i quarti di finale. La competizione si è conclusa senza medaglie per i rappresentanti italiani, che hanno visto interrompersi il cammino in questa fase del torneo. La squadra si ferma quindi prima del podio, lasciando spazio alle altre nazioni in gara.

La penultima giornata dei Mondiali Giovani e Cadetti di Rio de Janeiro non ha portato medaglie alla spedizione italiana della spada. Nelle prove individuali Under 17, infatti, nessun azzurro è riuscito a salire sul podio. La più vicina all’obiettivo è stata Francesca Aina, che ha costruito un percorso solido fino ai quarti di finale, arrendendosi però a un passo dalla zona medaglie. Male l’Italia nella gara maschile, dove il percorso si è interrotto molto presto. La miglior prova italiana nella spada è arrivata da Francesca Aina, capace di spingersi fino tra le migliori otto del torneo. L’azzurra aveva superato negli ottavi di russa Valentina Salga con il punteggio di 15-8, conquistandosi così la sfida che valeva il podio. 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Scherma, spada azzurra ancora senza medaglie ai Mondiali Giovani e Cadetti. Aina si ferma ai quarti Scherma, nessuna medaglia per l’Italia dal fioretto Under 17. Fattori si ferma ai quartiSi chiude senza medaglie per l’Italia la quinta giornata dei Mondiali Giovani e Cadetti in corso di svolgimento a Rio de Janeiro. Argomenti più discussi: Mondiali Giovani di Rio 2026 – L’Italia della sciabola maschile dà battaglia ma si ferma a una stoccata dalla medaglia nella prova a squadre Under 20, le sciabolatrici chiudono al 5° posto; Mondiali Scherma Rio 2026: bronzo per il fioretto maschile U20. Risultati e medagliere; Rio amaro per la spada azzurra: Aina si ferma ai quarti, l’Italia Under 17 resta fuori dal podio. Rio amaro per la spada azzurra: Aina si ferma ai quarti, l’Italia Under 17 resta fuori dal podioLa penultima giornata dei Mondiali Giovani e Cadetti di Rio de Janeiro non ha portato medaglie alla spedizione italiana della spada. Nelle prove individuali Und ... sportface.it Michele Negri Il centro dell’Italia under 18 va in meta contro la Scozia #U6N18 - facebook.com facebook IL LUNGO SFOGO DI #SPALLETTI E LA RICETTA: "UN UNDER 19 OBBLIGATORIO IN CAMPO!" "L'eliminazione dell'Italia l'ho vissuta malissimo e ti giuro che quando è finita la partita mi sono immaginato di essere Gattuso, una persona per bene, un uomo c x.com