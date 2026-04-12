Tadej Pogacar perde la Parigi-Roubaix ma ci restituisce un nuovo sogno dell'impossibile
Durante la Parigi-Roubaix, un ciclista sloveno è stato sconfitto da un avversario belga, che ha concluso la gara davanti a lui. La corsa si è conclusa con il trionfo di Wout van Aert, lasciando l’altro atleta a seconda posizione. La competizione si è svolta su un percorso caratterizzato da alcune delle classiche asperità del ciclismo su strada. L’atleta sloveno si prepara a riprovare il prossimo anno, mantenendo vivo il desiderio di raggiungere obiettivi difficili.
Un commovente Wout van Aert batte Pogacar alla Roubaix, ma il sogno dell'impossibile dello sloveno tornerà il prossimo anno.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Tadej Pogacar prosegue nella ‘missione impossibile’: Parigi-Roubaix scoglio principale per vincere le 5 Monumento nello stesso anno
Leggi anche: Wout Van Aert spezza il sogno di Tadej Pogacar e vince la Parigi-Roubaix con uno sprint monumentale!