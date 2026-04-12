Tadej Pogacar perde la Parigi-Roubaix ma ci restituisce un nuovo sogno dell'impossibile

Durante la Parigi-Roubaix, un ciclista sloveno è stato sconfitto da un avversario belga, che ha concluso la gara davanti a lui. La corsa si è conclusa con il trionfo di Wout van Aert, lasciando l’altro atleta a seconda posizione. La competizione si è svolta su un percorso caratterizzato da alcune delle classiche asperità del ciclismo su strada. L’atleta sloveno si prepara a riprovare il prossimo anno, mantenendo vivo il desiderio di raggiungere obiettivi difficili.