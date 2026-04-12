Sydney Sweeney contro le fake news | la risposta secca alla dietista

L’attrice è tornata a parlare sui social dopo che un profilo falso legato a una presunta dietista ha rilanciato false informazioni sulla sua persona. La reazione è stata immediata e decisa, con un messaggio diretto per smentire le accuse e difendere la propria immagine. La vicenda ha riacceso l’attenzione sui rischi delle fake news e sulla diffusione di contenuti ingannevoli online.

L’attrice Sydney Sweeney è tornata al centro del dibattito digitale dopo che una vecchia vicenda riguardante un profilo social falso si è riproposta con forza sui social network, portando alla luce la sua reazione diretta contro le falsità dichiarate da una presunta esperta di nutrizione. L’episodio, che aveva avuto origine nel febbraio 2024, ha riacceso l’attenzione su come la protagonista di Euphoria abbia gestito la smentita di affermazioni infondate senza ricorrere a intermediari o comunicati ufficiali. La verità dietro i consigli alimentari contraffatti. Tutto è iniziato quando un utente su Instagram ha pubblicato un video breve sostenendo di aver lavorato come dietista per la Sweeney per un periodo di cinque anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sydney Sweeney contro le fake news: la risposta secca alla dietista Leggi anche: The Housemaid’s Secret sfida il colosso Marvel: Sydney Sweeney contro gli Avengers nel 2027 Referendum: contro le fake news ecco la guida del Comitato “Sì riforma”Dai manifesti 6×3 dell’Associazione nazionale magistrati, finiti addirittura al centro di una contesa legale, alla grafica del Pd che senza...