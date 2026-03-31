L’annuncio ufficiale riguarda l’uscita di The Housemaid’s Secret, sequel di un thriller molto atteso, prevista per il 17 dicembre 2027. La produzione Lionsgate ha comunicato questa data, segnando un possibile confronto con i film Marvel che, nello stesso periodo, continuano a dominare il mercato cinematografico. La pellicola andrà nelle sale quattro anni dopo l’annuncio, in un momento di grande attesa da parte del pubblico.

La sfida cinematografica del decennio ha ufficialmente una data. Lionsgate ha scosso l’industria cinematografica annunciando che The Housemaid’s Secret, l’attesissimo sequel del thriller rivelazione, arriverà nelle sale il 17 dicembre 2027. Una scelta che ha lasciato i fan a bocca aperta: il film con Sydney Sweeney e Amanda Seyfried uscirà infatti lo stesso giorno di Avengers: Secret Wars. È nato un nuovo fenomeno virale o si tratta di un suicidio al botteghino? When one door closes. The Housemaid’s Secret: coming to theaters December 17, 2027. pic.twitter.comfk9i5Rhl55 — The Housemaid (@HousemaidMovie) March 30, 2026 La sfida impossibile: Sydney Sweeney vs Il Multiverso Marvel. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - The Housemaid’s Secret sfida il colosso Marvel: Sydney Sweeney contro gli Avengers nel 2027

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