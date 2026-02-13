Referendum | contro le fake news ecco la guida del Comitato Sì riforma

Il Comitato “Sì riforma” ha presentato una guida contro le fake news che circolano durante la campagna referendaria sulla giustizia. La diffusione di bufale, come i manifesti dell’Associazione nazionale magistrati finiti in una disputa legale e l’uso non autorizzato delle immagini degli azzurri del curling da parte del Pd per sostenere il no, ha portato alla richiesta di diffide da parte degli atleti. Questi episodi mettono in evidenza la crescente presenza di notizie false che alimentano le tensioni tra i sostenitori del sì e del no.

Dai manifesti 6×3 dell’Associazione nazionale magistrati, finiti addirittura al centro di una contesa legale, alla grafica del Pd che senza autorizzazione ha usato le immagini degli azzurri del curling per sostenere il no al referendum e che gli atleti hanno diffidato dal diffondere: sono tante le bufale e le fake news che stanno girando in questa campagna referendaria sulla riforma della giustizia e che vedono sempre più al centro di polemiche i sostenitori del no. Fake news che colpiscono nel metodo di diffusione, che passa per i manifesti tradizionali, arriva sui social e si articola nei salotti televisivi e nei comizi in piazza ma soprattutto notizie che non corrispondono al merito della legge sulla quale gli italiani saranno chiamati ad esprimersi il prossimo 22 e 23 marzo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Il ministro Nordio torna a parlare delle fake news e dell'uso dell'intelligenza artificiale.

La decisione della Cassazione di accogliere il nuovo quesito referendario sulla riforma della giustizia solleva forti critiche.

Barbero: Ecco perché voterò no al referendum. Con la riforma magistrati al servizio della politica

