In Germania, Marie-Louise Eta è diventata la prima donna a sedere sulla panchina di una squadra nei primi cinque campionati europei. Dopo l'esonero dell'allenatore precedente, il club ha scelto la 34enne, che fino a poco tempo fa guidava l'Under 19. Questa decisione rappresenta un passo importante nel calcio professionistico europeo, segnando un cambiamento rispetto alle consuete figure maschili alla guida delle squadre.

La prima. Marie-Louise Eta è diventata l'allenatrice dell'Union Berlino. Non era mai successo, nei primi cinque campionati d'Europa, che una donna guidasse una squadra maschile. Eppure per Marie-Louise, 34 anni, non è il primo record: nel 2023 era diventata, sempre a Berlino, l'assistente del traghettatore Marco Grote. I due erano responsabili della squadra U19. La Eta era quindi diventata la prima vice allenatrice donna nella storia della Bundesliga. Ora però le responsabilità tecniche saranno esclusivamente sue. Dopo la sconfitta per 3-1 contro l'Heidenheim, ultimo in classifica, i dirigenti dell'Union Berlino hanno deciso di esonerare Steffen Baumgart e i suoi assistenti Danilo de Souza e Kevin McKenna.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Storico in Germania: Marie-Louise Eta all'Union Berlino, la prima donna in panchina nei top 5 tornei d'Europa

Union Berlino, è storia! Ecco Marie-Louise Eta: è la prima allenatrice di sempre in Bundesliga! La decisioneRobertson via dal Liverpool? Accordo già trovato col suo nuovo club: il terzino è pronto a restare in Premier League! Boga Juve, destino segnato: in...

Leggi anche: Bencic, la mamma top 10 che ha scalato 1200 posizioni: "Nei primi tornei allattavo ancora"