Il prossimo 14 giugno i cittadini svizzeri saranno chiamati alle urne per votare su una proposta dell’Unione democratica di centro (UDC) che mira a limitare la crescita della popolazione residente, con l’obiettivo di non superare i 10 milioni di abitanti entro il 2050. La consultazione riguarda anche i flussi migratori e il ruolo dei frontalieri, che potrebbero essere influenzati dall’eventuale approvazione della misura.

Il 14 giugno i cittadini svizzeri saranno chiamati alle urne per decidere sul futuro dei flussi migratori nel Paese, con una proposta dell’Udc che punta a bloccare la popolazione residente sotto la soglia dei 10 milioni entro il 2050. Se il voto darà ragione all’iniziativa, si aprirà un delicato processo di rinegoziazione degli accordi internazionali, come quello sulla libera circolazione delle persone, con ripercussioni dirette anche lavora oltre confine. I limiti demografici e le barriere politiche alla proposta. L’obiettivo tracciato dall’Udc è chiaro: stabilizzare la presenza permanente in Svizzera. Attualmente la popolazione supera i 9...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Svizzera, referendum sul tetto ai residenti: rischio per i frontalieri

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