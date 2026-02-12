Non più di dieci milioni di cittadini | la Svizzera si prepara al referendum per introdurre un tetto alla popolazione residente

La Svizzera si avvicina a un referendum che potrebbe cambiare il volto del Paese. La popolazione sarà chiamata a decidere se limitare il numero di residenti a 10 milioni. La proposta arriva dal partito di destra Udc e rischia di mettere in crisi accordi importanti con l’Unione Europea. Gli oppositori avvertono che questa mossa potrebbe bloccare lo sviluppo economico e creare tensioni con i partner europei. La campagna sta diventando sempre più calda, e il voto di questa estate si preannuncia decisivo.

Quest'estate la Svizzera voterà su una proposta del partito di destra Udc volta a limitare la popolazione del Paese a 10 milioni, una mossa che metterebbe a pentimento accordi chiave con l'Ue e, secondo gli oppositori, paralizzerebbe l'economia. Lo scrive il Guardian. Il governo ha dichiarato che il referendum sull'iniziativa "No a una Svizzera da 10 milioni", fortemente osteggiata da entrambe le camere del Parlamento e dal mondo imprenditoriale e dei servizi finanziari, si terrà il 10 giugno. La proposta di limitazione. La proposta obbligherebbe il governo e il parlamento svizzero ad agire qualora la popolazione permanente del Paese, attualmente pari a 9,1 milioni, superasse i 9,5 milioni, negando l'ingresso ai nuovi arrivati, compresi i richiedenti asilo e le famiglie dei residenti stranieri.

