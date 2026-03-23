Il titolo è di nuovo tra le mani della Svizzera. La squadra elvetica ha infatti vinto i Campionati Mondiali 2026 di curling femminile, battendo il Canada in quel di Calgary nella finalissima del torneo, imponendosi con il risultato di 5-7 e ritornando così sul tetto del mondo a tre anni di distanza dall’ultima volta datata 2023. Combattutissima, ma non poteva essere altrimenti, la sfida tra le due compagini, sbloccatasi soltanto al secondo end dopo una prima mano nulla grazie a due punti messi a referto dalle elvetiche in possesso del martello. Dopo un’altra ripresa terminata con un nulla di fatto, le nordamericane ricambiano il favore al quarto, segnando due sigilli che ripristinano l’equilibrio iniziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling femminile, la Svizzera ritorna sul tetto del Mondo! Il Canada battuto in Finale

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