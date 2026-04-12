Sviluppo della moto Honda di Quartararo anticipato | scelta strategica per il 2027

La casa motociclistica ha deciso di avviare lo sviluppo del modello con cui il pilota francesce correrà nel campionato del 2027 con anticipo rispetto ai piani originari. L'obiettivo è portare avanti i lavori di progettazione e test in modo da avere un prodotto pronto per le competizioni di diversi anni fa. La decisione riguarda anche l'assegnazione di risorse e il coinvolgimento dei team tecnici coinvolti nel progetto.

"> Honda: Iniziative Precoce per la Stagione MotoGP 2027. Con la stagione MotoGP 2027 all’orizzonte, Honda sta accelerando le proprie strategie in un momento in cui molti team stanno appena cominciando a pianificare il futuro. La storica casa motociclistica giapponese ha già avviato contatti con il team Tech3, valutando una potenziale collaborazione che potrebbe farli abbandonare il progetto KTM. Questo sviluppo è particolarmente rilevante poiché Honda cerca di espandere il proprio schieramento di piloti e aumentare la sua competitività in pista. La ricerca di una seconda squadra satellite ha dovuto affrontare un colpo significativo dopo la decisione di Gresini di restare con Ducati.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Sviluppo della moto Honda di Quartararo anticipato: scelta strategica per il 2027. Leggi anche: Quartararo alla Honda sconvolge il mercato piloti della MotoGP: come cambia la griglia nel 2027 MotoGP 2027: Quartararo a Honda, Acosta in DucatiLa stagione dei trasferimenti della MotoGP sta accelerando verso il 2027, anno di introduzione delle nuove normative tecniche.