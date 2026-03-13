MotoGP 2027 | Quartararo a Honda Acosta in Ducati

Nella MotoGP 2027, Quartararo passa alla Honda mentre Acosta si unisce alla Ducati. La stagione dei trasferimenti si sta muovendo rapidamente con i piloti che cambiano squadra in vista dell’entrata in vigore delle nuove normative tecniche, prevista per quell’anno. Le decisioni dei piloti sono state annunciate ufficialmente, segnando un momento importante negli equilibri del campionato.

La stagione dei trasferimenti della MotoGP sta accelerando verso il 2027, anno di introduzione delle nuove normative tecniche. Mentre i contratti ufficiali restano nel segreto a causa delle trattative commerciali ancora in corso tra produttori e organizzatori, le mosse chiave sono già state concordate dietro le quinte. Fabio Quartararo si dirigerà verso Honda, Pedro Acosta lascerà KTM per unirsi a Marc Marquez nella squadra ufficiale Ducati, mentre Francesco Bagnaia potrebbe trovare nuova linfa nel team Aprilia. Il mercato dei piloti si muove con una rapidità senza precedenti, anticipando l’arrivo del nuovo ciclo regolamentare che promette di ridisegnare completamente la griglia di partenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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