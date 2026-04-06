La Sir Safety Perugia ha vinto la prima gara della semifinale scudetto di Superlega, battendo in trasferta la Gas Sales Bluenergy Piacenza con il punteggio di 3-1. La partita si è conclusa con set vinti rispettivamente da Perugia (25-23, 25-21, 20-25, 25-22). La squadra perugina continua il suo cammino nei playoff con un risultato positivo, mantenendo un percorso senza sconfitte.

Prosegue il percorso sin qui immacolato della Sir Safety Perugia nei playoff scudetto della Superlega di volley 2025-2026, con un successo per 3-1 (25-23, 25-21, 20-25, 25-22) sulla Gas Sales Bluenergy Piacenza in gara-1 di semifinale. La prima classificata della regular season ha trionfato davanti al pubblico del PalaEvangelisti nel primo atto di una serie che si preannuncia meno scontata di quanto non possa sembrare, anche se l’affermazione odierna consente alla formazione umbra di avvicinarsi all’obiettivo della qualificazione alla finale con in palio il titolo italiano. Piacenza parte forte e si prende il primo vantaggio solido nel set d’apertura (4-8), ma Perugia combatte punto su punto e resta in scia completando la rimonta sul 18-18. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perugia lascia un set a Piacenza ma vince gara-1 della semifinale scudetto di Superlega

LIVE Perugia-Piacenza, Superlega volley 2026 in DIRETTA: si parte con gara-1 della semifinale scudettoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara1 dei playoff si superlega maschile di...

Leggi anche: Dove vedere in tv Perugia-Piacenza, Superlega volley 2026: orario gara-1 semifinale, programma, streaming

Argomenti più discussi: SERATA STELLARE A PERUGIA! LA SIR SICOMA MONINI BATTE 3-0 LAS PALMAS E VOLA IN FINAL FOUR!; Champions League, Perugia non lascia scampo al Las Palmas e conquista la Final Four; Markovic manda un bacio a Perugia: Resterai nel mio cuore; Champions League: Perugia alla Final Four, Civitanova ko in Polonia.

Supercoppa italiana volley, trionfa Perugia! Verona battuta in finalePerugia sfrutta qualche errore in avvio di Verona e piazza un break che difende per buona parte del primo set (15-11 il massimo vantaggio). Ma gli umbri devono fare i conti con la vena del brasiliano ... gazzetta.it

Cosmi lascia l’Arechi senza parlare: rientro urgente a Perugia per motivi personali facebook

#RassegnaStampa #Umbria #26marzo #UniPg giù nel ranking mondiale Esplosivo bancomat di Strozzacapponi colpo fallito Agricoltura prezzi grano e concime alle stelle #Csm #Cantone lascia PG per Salerno #Umbria #News #Terni #Perugia x.com