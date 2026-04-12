Super Mario | tra videogiochi e cinema

Da oltre quarant’anni, Super Mario Bros. è diventato un simbolo noto in tutto il mondo, presente sia nei videogiochi che nel cinema. Il personaggio ha avuto un impatto duraturo sulla cultura pop, con numerosi titoli e adattamenti cinematografici che hanno segnato diverse generazioni. La sua presenza si è estesa oltre il mondo videoludico, consolidando una posizione di rilievo nel panorama dell’intrattenimento globale.

Da oltre quarant’anni, il nome Super Mario Bros. rappresenta una delle icone più riconoscibili della cultura pop mondiale. Nato dalla creatività di Shigeru Miyamoto e sviluppato da Nintendo, Mario è diventato molto più di un semplice personaggio dei videogiochi: è un simbolo intergenerazionale che ha saputo evolversi nel tempo, conquistando anche il mondo del cinema. Super Mario: le origini del franchise, gli spinoff e i personaggi. Il debutto di Mario risale agli anni ’80, ma è con Super Mario Bros. per Nintendo che il personaggio entra definitivamente nella storia. Il videogioco rivoluziona il genere platform, introducendo livelli a scorrimento, passaggi segreti e una giocabilità precisa e innovativa.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Super Mario: tra videogiochi e cinema Cinema: Super Mario Galaxy travolge il botteghino di PasquaIl botteghino italiano accelera nel primo quadrimestre del 2026, trainato dal successo di Super Mario Galaxy – Il film e da un weekend pasquale che... The Space Cinema, aperte le prevendite per Super Mario Galaxy – Il FilmAperte le prevendite per Super Mario Galaxy - Il Film, in arrivo nei The Space Cinema di tutta Italia dal 1° aprile. The Super Mario Galaxy Movie | Yoshi Chomps Back