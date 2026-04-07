Durante il primo quadrimestre del 2026, il cinema italiano ha registrato un aumento delle entrate, grazie soprattutto all’incasso di oltre 8 milioni di euro nel weekend di Pasqua. Tra i film più visti, spicca “Super Mario Galaxy – Il film”, che ha contribuito in modo significativo alla crescita del settore. I dati indicano una ripresa delle sale cinematografiche e un interesse particolare per le produzioni legate ai personaggi di videogiochi.

Il botteghino italiano accelera nel primo quadrimestre del 2026, trainato dal successo di Super Mario Galaxy – Il film e da un weekend pasquale che ha generato oltre 8 milioni di euro di incassi. Le sale hanno registrato una ripresa netta dopo un marzo spento. Il fine settimana di Pasqua ha portato a un totale di 8.838.113 euro, segnando un incremento del 79% rispetto ai sette giorni precedenti. Questo trend positivo rende l’apertura di aprile decisamente più performante rispetto agli stessi periodi degli anni passati. Il dominio dei franchise e il fattore pubblico femminile. Il motore principale di questa crescita è Super Mario Galaxy – Il film. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cinema: Super Mario Galaxy travolge il botteghino di Pasqua

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Nei cinema lecchesi a Pasqua divertimento puro con "Super Mario Galaxy"Il nuovo film con la mascotte Nintendo fuori domenica e a Pasquetta in cinque sale del territorio.

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Il lancio di Super Mario Galaxy: Il Film al Cityplex Moderno è stato un viaggio incredibile, ma la parte migliore siete stati voi! Vedere la sala così piena di energia (e di cappellini rossi) ci ha fatto sentire proprio come se avessimo appena preso una Super Stella. - facebook.com facebook

Il film di Super Mario Galaxy è chiaramente rivolto a un target preciso: giovane, se non addirittura giovanissimo, e appassionato del videogioco originale. È un film commerciale, nell'accezione più pura del termine. Questo giustifica la scrittura approssimativa e x.com