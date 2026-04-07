Cinema | Super Mario Galaxy travolge il botteghino di Pasqua

Da ameve.eu 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il primo quadrimestre del 2026, il cinema italiano ha registrato un aumento delle entrate, grazie soprattutto all’incasso di oltre 8 milioni di euro nel weekend di Pasqua. Tra i film più visti, spicca “Super Mario Galaxy – Il film”, che ha contribuito in modo significativo alla crescita del settore. I dati indicano una ripresa delle sale cinematografiche e un interesse particolare per le produzioni legate ai personaggi di videogiochi.

Il botteghino italiano accelera nel primo quadrimestre del 2026, trainato dal successo di Super Mario Galaxy – Il film e da un weekend pasquale che ha generato oltre 8 milioni di euro di incassi. Le sale hanno registrato una ripresa netta dopo un marzo spento. Il fine settimana di Pasqua ha portato a un totale di 8.838.113 euro, segnando un incremento del 79% rispetto ai sette giorni precedenti. Questo trend positivo rende l’apertura di aprile decisamente più performante rispetto agli stessi periodi degli anni passati. Il dominio dei franchise e il fattore pubblico femminile. Il motore principale di questa crescita è Super Mario Galaxy – Il film. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Cinema: Super Mario Galaxy travolge il botteghino di Pasqua

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