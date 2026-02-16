Un nuovo super furgone per il soccorso alpino donazione da 50mila euro

Il soccorso alpino di Trieste riceve un nuovo furgone grazie a una donazione di 50mila euro. La consegna si è svolta questa mattina in Piazza Unità, portando un veicolo più sicuro e moderno per le operazioni di emergenza. Il veicolo, donato da un’associazione locale, sostituirà uno dei mezzi più datati in servizio.

Grazie al contributo delle Fondazioni Casali Ets. All'allestimento del mezzo hanno contribuito Zkb Bcc di Trieste e Gorizia e l'associazione sportiva dilettantistica SentieroUno Il nuovo furgone della stazione di Trieste del soccorso alpino e speleologico del Fvg è stato ufficialmente consegnato questa mattina in Piazza Unità. Una donazione del valore di 50mila euro, grazie al contributo delle Fondazioni Casali Ets, e all'allestimento del mezzo hanno contribuito Zkb Bcc di Trieste e Gorizia e l'associazione sportiva dilettantistica SentieroUno. Il furgone, che va a sostituire l’attuale Fiat Ducato del 1996, è un modello Ford Transit Custom 4x4 adatto ai terreni impervi, con un allestimento dedicato, necessario alle attività specializzate per le missioni di soccorso.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Il Soccorso Alpino di Trieste ha ricevuto un nuovo veicolo 4×4 Ford, donato da una fondazione con una cifra di 50mila euro, per migliorare le operazioni di salvataggio in montagna.

Il Soccorso alpino di Trieste riceve un nuovo furgone, un acquisto reso possibile dalla donazione di 50 mila euro della Fondazione Casali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.