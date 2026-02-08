Val di Fassa | Valanga travolge scialpinisti scatta l’allarme e il soccorso alpino in piena emergenza
Una valanga ha travolto oggi cinque scialpinisti italiani nella Val Lasties, in Val di Fassa, Trentino. L’allarme è scattato subito e i soccorritori del soccorso alpino sono intervenuti in fretta, ma la situazione resta critica. I presenti sono stati sorpresi dall’improvviso distacco di neve e ora viene valutata la loro condizione. La zona, molto remota, rende difficile l’intervento, ma le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarli e portarli in salvo.
Una valanga ha travolto oggi, 8 febbraio 2026, un gruppo di cinque scialpinisti italiani nella Val Lasties, un’area remota e suggestiva dell’alta Val di Fassa, in Trentino. L’allarme è scattato poco dopo le 10:30, quando uno dei membri del gruppo ha lanciato una richiesta d’aiuto attraverso il numero di emergenza 112, innescando un rapido e complesso dispositivo di soccorso che ha visto l’immediato coinvolgimento di esperti del Soccorso Alpino e Speleologico. La dinamica dell’evento, sebbene ancora in fase di ricostruzione, suggerisce una situazione di estrema gravità, con uno degli scialpinisti completamente sepolto dalla neve.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Val lasties Scialpinisti
Valanga in Val di Fassa, travolti 5 scialpinisti italiani
Questa mattina in Val Lasties, alta Val di Fassa, una valanga ha travolto cinque scialpinisti italiani.
Val di Fiemme, valanga travolge quattro scialpinisti: ricerche in corso, elicotteri in azione
Una valanga ha travolto oggi quattro scialpinisti nella zona di Bellamonte, in Val di Fiemme, in Trentino.
Ultime notizie su Val lasties Scialpinisti
Argomenti discussi: Sabato tragico in montagna, valanghe in Val di Fiemme e sulla Marmolada: due scialpinisti deceduti; Tre valanghe causano tre morti e diversi feriti tra scialpinisti; Due valanghe a distanza di poche ore sul Passo del Tonale e sulla Marmolada, 10 scialpinisti travolti salvati da amici e zaini con gli...; Tragedia in Marmolada: è morto l'uomo sepolto dalla valanga.
Valanga in Val di Fassa oggi, travolti 5 scialpinisti italianiUno dei 5 completamente sepolto, elitrasportato all’ospedale di Bolzano, mentre gli altri non hanno riportato gravi traumi ... adnkronos.com
Val Lasties, valanga su cinque scialpinisti: un ferito grave portato all'ospedale di BolzanoIl distacco è avvenuto nella mattinata di domenica 8 febbraio in alta Val di Fassa. Un uomo è rimasto completamente sepolto ed è stato individuato dai compagni. Dopo le prime cure sul posto, è stato t ... altoadige.it
Valanga in Val di Fassa, cinque alpinisti travolti dalla slavina facebook
L’ARIA DELLA VAL DI FASSA… … fa sgasare gli azzurri dello ski cross in Coppa del Mondo! Chi è la migliore di tutte in gara-1 GALLIIIIII! Primo podio stagionale e terza vittoria in carriera per Jole! Al maschile, Simone Deromedis accarezza la Top 3! x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.