Monreale il Consorzio di Tutela Vini DOC presenta il nuovo direttivo | appuntamento il 20 marzo al Complesso Guglielmo

Il prossimo 20 marzo alle 10:30, nel Complesso Guglielmo di Monreale, si svolgerà un incontro istituzionale e una conferenza stampa per presentare i nuovi organi sociali del Consorzio di Tutela dei Vini DOC Monreale. L’evento coinvolgerà rappresentanti del consorzio e sarà aperto alla stampa. La cerimonia si svolgerà nelle sale del complesso storico della città.

L'evento segna l'inizio ufficiale del mandato della neo-Presidente Costanza Chirivino, che illustrerà le linee programmatiche del nuovo corso alla presenza del Sindaco di Monreale,Alberto Arcidiacono. Il Consorzio si conferma pilastro fondamentale per l'economia e l'identità del territorio. Questo nuovo capitolo punta a rafforzare la collaborazione con l'Amministrazione Comunale, con l'obiettivo di promuovere l'eccellenza vitivinicola monrealese attraverso una visione moderna, sostenibile e radicata nelle tradizioni locali.