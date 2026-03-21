No allo studente disabile in camera i compagni di classe si difendono | In gita non riusciamo a gestirlo

A Cesena, il tema della presenza di uno studente disabile in camera durante le gite scolastiche ha generato tensioni tra i compagni di classe, che hanno spiegato di non riuscire a gestire la situazione. La discussione si è accesa tra i giovani, che hanno espresso le proprie difficoltà senza entrare in dettagli ulteriori. La vicenda ha suscitato reazioni e ha portato alla luce le problematiche legate alla gestione delle diversità in ambito scolastico.

Cesena, 21 marzo 2026 – Ha ferito sensibilità e sfoderato armi dialettiche la vicenda del ragazzo affetto da disabilità psicologica che secondo la testimonianza della madre sarebbe stato costretto a rinunciare alla gita scolastica perché alcuni compagni hanno rifiutato di condividere con lui la stanza dell’albergo in cui avrebbero dovuto alloggiare. La loro rinuncia ha messo a rischio il viaggio, con grande rammarico degli studenti già iscritti, poiché sarebbe venuto a mancare in questo modo il numero necessario per programmare il viaggio. I compagni non vogliono stare in camera con lo studente disabile. La mamma: “Un ricatto, addolorata e delusa”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - No allo studente disabile in camera, i compagni di classe si difendono: “In gita non riusciamo a gestirlo” Articoli correlati Leggi anche: Non vogliono stare in camera con l’alunno disabile: salta la gita scolastica Studente morto suicida a 14 anni, quattro compagni di classe indagati per stalkingLa Procura per i Minorenni di Roma ha iscritto nel registro degli indagati quattro compagni di classe di Paolo Mendico, il quattordicenne di Santi... Tutto quello che riguarda studente disabile Temi più discussi: Trapani, il tribunale ordina il ripristino dell’assistenza alla comunicazione per uno studente disabile; Ragazzina di 14 anni sordocieca è fuori casa per le terapie: il Comune sfonda la porta. La mamma di Giulia: Rischiato uno sfratto ingiusto; Genova, studentessa disabile umiliata in classe perché chiedeva di andare in bagno: costretta a cambiare scuola; Disabile in carrozzina bloccato per ore sotto il sole fuori dall'auditorium: mancava la rampa. No allo studente disabile in camera, i compagni di classe si difendono: In gita non riusciamo a gestirloI ragazzi accusati di aver fatto saltare la gita per non condividere la camera con uno studente affetto da disabilità psicologica. Replicano i genitori: Soffre d’insonnia e urla. La classe è un model ... ilrestodelcarlino.it No vincoli di bilancio. Il Comune deve garantire allo studente disabile tutte le ore di assistenza del PEILa FIRST segnala una pronuncia del Tribunale di Torino che va in direzione opposta alla ormai nota sentenza del Consiglio di Stato sulle ore di assistenza scolastica vincolate alla disponibilità di ... disabili.com ANCHE SE NELLA SCUOLA È NOTO CHE UNO STUDENTE È AFFETTO DA DISABILITÀ I SUOI DATI SONO COMUNQUE TUTELATI DAL GDPR (cit.) Il fatto che in una scuola tutti sappiano che uno studente è disabile non autorizza nessuno a formalizzare e facebook