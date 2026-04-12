Strutture sportive Castelfranco è un’eccellenza

A Castelfranco Emilia, il numero di strutture sportive scolastiche, tra palestre e servizi correlati, supera quello di altre località a livello nazionale. La città si distingue per l’ampiezza dell’offerta dedicata allo sport nelle scuole, con un patrimonio che include diverse palestre e impianti associati. Questi dati sono stati confermati da recenti statistiche che evidenziano il ruolo di Castelfranco come esempio di eccellenza nel settore.

A livello nazionale Castelfranco Emilia fa eccezione per il numero di strutture sportive scolastiche (palestre e servizi annessi). A certificarlo è l’ultimo report di Openpolis sui divari territoriali. "Solo il 38% circa degli edifici scolastici italiani – sottolineano dall’amministrazione comunale castelfranchese - dispone di una palestra o di una piscina, con una correlazione sempre più evidente tra assenza di infrastrutture sportive e povertà educativa. A ciò si associa un background socio-culturale che traccia un confine netto: più del 75% dei figli di laureati pratica regolarmente sport, ma la quota scende sensibilmente nelle famiglie con livelli di istruzione inferiori.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Strutture sportive, Castelfranco è un’eccellenza" "Strutture sportive, opposizione incoerente"PISTOIA Il nuovo palazzetto dello sport della capienza di oltre mille spettatori, sarà – nelle intenzioni dell’amministrazione comunale – un impianto... Verifiche post sisma nelle strutture sportive, regolarmente aperti gli impianti del Cus CataniaRegolarmente operativi gli impianti sportivi del Cus Catania nonostante la scossa di terremoto di questa mattina.