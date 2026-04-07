Strutture sportive opposizione incoerente

A Pistoia sta prendendo forma un nuovo palazzetto dello sport, progettato per ospitare oltre mille persone. La struttura, ancora in fase di realizzazione, mira a offrire uno spazio adeguato per eventi sportivi e manifestazioni pubbliche. La costruzione di questa struttura ha suscitato reazioni contrastanti tra le forze di opposizione, che hanno espresso opinioni divergenti sulla sua realizzazione. La discussione pubblica si concentra sulle modalità e sui tempi di completamento dell’opera.

PISTOIA Il nuovo palazzetto dello sport della capienza di oltre mille spettatori, sarà – nelle intenzioni dell’amministrazione comunale – un impianto a servizio della collettività e del territorio provinciale, in grado di ospitare numerose attività sportive agonistiche ma anche eventi ricreativi e iniziative di carattere sociale e culturale. Il complesso sarà circondato da un’area verde attrezzata, pensata per favorire momenti di aggregazione e fruizione all’aperto. La consigliera comunale Paola Calzolari interviene a sostegno della decisione di realizzare un nuovo impianto sportivo polifunzionale nell’area Pallavicini, respingendo le critiche arrivate dalle opposizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Strutture sportive, opposizione incoerente" Verifiche post sisma nelle strutture sportive, regolarmente aperti gli impianti del Cus CataniaRegolarmente operativi gli impianti sportivi del Cus Catania nonostante la scossa di terremoto di questa mattina. Lavori al campo di calcio a 5 a San Giovanni Teatino, ma il Pd denuncia: "Altre strutture sportive nell'incuria"Il segretario del circolo Pd cittadino, Di Michele, denuncia le pessime condizioni di altri campi all'interno della cittadella dello sport e...