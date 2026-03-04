Verifiche post sisma nelle strutture sportive regolarmente aperti gli impianti del Cus Catania

Dopo la scossa di terremoto di questa mattina, gli impianti sportivi del Cus Catania continuano a essere aperti e funzionanti. Le strutture sono state sottoposte a verifiche post sisma, ma non sono state riscontrate criticità che ne impediscano l’utilizzo. La gestione ha confermato la riapertura regolare dei diversi impianti sportivi presenti nel complesso.

Regolarmente operativi gli impianti sportivi del Cus Catania nonostante la scossa di terremoto di questa mattina. In seguito al sisma di magnitudo 4.5, l'ufficio tecnico preposto ha effettuato la verifica tecnica di tutti gli impianti sportivi con l'obiettivo di accertare la messa in sicurezza del personale che vi lavora all'interno e dei tesserati, oltre che l'integrità delle strutture. In considerazione dell'esito positivo dei sopralluoghi effettuati, "tutte le attività sportive previste nella giornata odierna, mercoledì 4 marzo, si svolgeranno regolarmente", si legge in una nota del Cus Catania.