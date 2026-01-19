Bencic, tra le migliori del mondo, ha compiuto un notevole percorso di risalita dopo la maternità. Dopo aver affrontato i primi tornei ancora impegnata con l’allattamento, ha riportato la sua carriera in vetta, scalando oltre 1200 posizioni. Ora, tornata al massimo livello, la svizzera si prepara a competere agli Australian Open, puntando a confermare la propria competitività nel circuito internazionale.

Belinda Bencic non è certo un nome nuovo nel circuito femminile. Ex numero quattro del mondo, semifinalista Slam e medaglia d’oro olimpica, la tennista svizzera ha costruito fin da subito una carriera di alto profilo. Il suo percorso, però, si divide in due fasi: un prima e un dopo che, per un’atleta donna, può rappresentare uno spartiacque decisivo. Nel novembre 2023 Bencic ha annunciato di essere in attesa della sua prima figlia. Poco meno di tre anni dopo la gravidanza e la nascita di Bella, è riuscita a rientrare tra le prime dieci giocatrici del mondo. È la prima tennista-mamma, dopo Serena Williams nel 2021, a tornare in top 10 dopo la maternità e soltanto la terza negli ultimi 40 anni a riuscirci insieme all’americana e a Kim Clijsters. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bencic, la mamma top 10 che ha scalato 1200 posizioni: "Nei primi tornei allattavo ancora"

Leggi anche: 10 film horror che ho capito essere capolavori nei primi 10 minuti

Vogliono creare (tennisti e Atp) la Superlega del tennis: si giocano solo tornei top, addio a tornei 500 e 250

Tennisti e ATP stanno valutando la creazione di una Superlega del tennis, riservata esclusivamente ai tornei di massimo livello, eliminando eventi come quelli 500 e 250. Marco Lombardo sul Giornale analizza questa possibile rivoluzione nel mondo del tennis, che potrebbe cambiare radicalmente il calendario e la partecipazione dei top player, concentrando gli appuntamenti più importanti in un circuito elitario.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Belinda Bencic è la prima mamma in top 10 da Serena Williams - Gli ottimi risultati in United Cup hanno permesso all’elvetica di rientrare fra le prime 10 del mondo Per Belinda Bencic e la Svizzera è stata una United Cup estremamente positiva: un percorso che si ... tennisitaliano.it