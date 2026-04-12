Maratona di Parigi storica impresa dell' azzurro Yeman Crippa

Yeman Crippa ha vinto la Maratona di Parigi, una delle più partecipate al mondo con quasi 60.000 atleti al via. L’atleta italiano ha concluso la gara con il suo miglior tempo personale di 2 ore, 5 minuti e 18 secondi. La competizione si è svolta nella capitale francese, attirando corridori da tutto il mondo e offrendo uno scenario di grande livello per questa prestigiosa corsa.

Impresa di Yeman Crippa: l’azzurro trionfa alla Maratona di Parigi, una delle più grandi al mondo, con quasi 60mila partecipanti al via, siglando il primato personale di 2h05'18". Crippa è il primo italiano della storia a conquistare i 42,195 km della capitale francese, evento che un atleta europeo non vinceva da ben 24 anni (il francese Benoit Zwierzchiewski nel 2002). "La mia carriera da maratoneta inizia oggi - esulta il trentino delle Fiamme Oro - finalmente ho trovato la strada giusta. E' stato incredibile, intorno al 33esimo chilometro ho capito che sarebbe stata la mia giornata e quando al 39esimo ho visto che gli avversari facevano fatica, ho deciso di attaccare.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Maratona di Parigi, storica impresa dell'azzurro Yeman Crippa Yeman Crippa vince la Maratona dai Parigi! Impresa da brividi in una 42 km di prestigio, tempo di sostanzaYeman Crippa ha vinto la Maratona di Parigi 2026, completando i 42,195 km nella capitale francese con il tempo 2h05:18 e tornando ad essere il... Yeman Crippa punta in alto nella Maratona di Parigi dopo il record nella mezza. Pietro Riva a RotterdamDomenica 12 aprile si preannuncia una giornata estremamente interessante per gli appassionati di atletica leggera e per tanti runners italiani e...