Stop ai treni dell' alta velocità sulla linea Roma-Firenze | per arrivare a Milano ci vuole il doppio del tempo
A partire da sabato 11 aprile, i treni ad alta velocità sulla linea Roma-Firenze non circoleranno più, a causa delle operazioni di attivazione del sistema europeo di supervisione e controllo della marcia dei treni, noto come Ertms. Questa interruzione comporterà un aumento dei tempi di viaggio, con il percorso verso Milano che richiederà il doppio del tempo rispetto al normale. La sospensione durerà fino a nuova comunicazione ufficiale.
Stop ai treni sulla linea dell'alta velocità Roma-Firenze da sabato 11 aprile. Il tutto per consentire l'attivazione dell'Ertms (European rail traffic management system), il sistema europeo di supervisione e controllo della marcia dei treni. Come comunicato da Rete ferroviaria italiana (Rfi).🔗 Leggi su Milanotoday.it
Stop ai treni sulla linea dell’Alta Velocità Roma-Firenze, disagi nel weekendUn weekend nero per coloro che hanno scelto il treno come principale mezzo di trasporto.
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