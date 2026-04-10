Stop ai treni sulla linea Alta velocità Roma-Firenze cosa cambia da fino a lunedì 13 aprile

Da venerdì 10 aprile fino a lunedì 13 aprile, i passeggeri della linea Alta Velocità Roma-Firenze dovranno fare i conti con sospensioni e modifiche ai servizi ferroviari. Durante questo periodo, sono in programma lavori di potenziamento infrastrutturale sia sulla linea ad alta velocità che su quella Intercity tra le due città. La situazione interesserà principalmente il fine settimana, causando disagi ai viaggiatori che si spostano tra le due destinazioni.

(Adnkronos) – Weekend nero per chi si sposta in treno. Dalla serata di oggi venerdì 10 aprile a lunedì 13 sono infatti previsti lavori di potenziamento infrastrutturale sulle linee Alta velocità e Intercity Firenze-Roma. Variazioni, limitazioni di percorso e cancellazioni sono previsti per alcuni convogli. Come si legge sul sito di Trenitalia, per i treni FR. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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