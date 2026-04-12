Guerra in Iran stallo dopo Islamabad | Vance lascia il Pakistan senza accordo Teheran attacca le proposte Usa

Dopo più di venti ore di colloqui nella capitale pakistana, le trattative tra Stati Uniti e Iran si sono interrotte senza un accordo. Vance ha lasciato il Pakistan senza raggiungere un’intesa, mentre Teheran ha criticato le proposte presentate dagli Stati Uniti. La sessione di negoziato si è conclusa con uno stallo, senza sviluppi positivi o compromessi definitivi tra le parti coinvolte.

La trattativa si arena dopo oltre venti ore di colloqui tra Stati Uniti e Iran nella capitale pakistana. Il vicepresidente americano JD Vance lascia Islamabad senza intesa e parla di “offerta finale” rifiutata da Teheran. Dall’altra parte, il regime iraniano definisce le richieste americane “irricevibili” e accusa Washington di aver posto condizioni eccessive sul nucleare. Il Pakistan prova a tenere aperto il canale diplomatico, mentre sullo sfondo resta la tensione sullo Stretto di Hormuz e il rischio di una nuova escalation militare. I contatti continueranno, ma il negoziato entra in una fase di stallo profondo, con le due parti ancora lontane su tutti i nodi centrali.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Guerra in Iran, stallo dopo Islamabad: Vance lascia il Pakistan senza accordo, Teheran attacca le proposte Usa Guerra in Iran, Vance lascia il Pakistan: “Non c’è accordo”Guerra in Iran, le notizie in diretta Le notizie di domenica 12 aprile sull’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, in diretta Inizio diretta:... Falliti i negoziati tra Usa e Iran, Vance lascia il Pakistan: "Non c'è accordo", "richieste irragionevoli"Fumata nera in Pakistan, il primo giorno di negoziati a Islamabad fra Stati Uniti e Iran non ha portato a nulla.