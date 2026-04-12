Stefano Fassina, economista ed ex deputato della sinistra democratica, ha commentato recentemente una questione legale, affermando che la responsabilità non ricade sulla persona coinvolta, ma su chi ha avanzato la proposta. La sua analisi si concentra sull’aspetto morale della vicenda, evidenziando come siano altre le responsabilità in gioco. Fassina ha espresso queste opinioni in un intervento pubblico, senza fare riferimenti a specifici dettagli processuali o nomi di soggetti coinvolti.

Stefano Fassina, economista ed ex deputato della sinistra dem, perché ravvisa un handicap "morale prima che politico" nel centrosinistra? "Perché, in una fase drammatica di stravolgimenti economici e geopolitici come quella attuale, proporre come premier una figura, seppur di qualità, di amministratrice debuttante priva di ogni esperienza nazionale eo europea, è emblematico del deficit di credibilità morale di una classe dirigente che predilige giochi e interessi di Palazzo a scapito delle ansie, ma anche le speranze, che attraversano il fermento dei corpi sociali, in particolari giovanili". Si riferisce a Silvia Salis? "La questione non riguarda Salis e le sue legittime aspirazioni future, ma l’irresponsabilità interessata di chi la propone.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stefano Fassina: "La colpa non è sua. Ma di chi la propone"

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