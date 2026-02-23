Board of Peace Fassina a La7 | Governo Meloni vassallo di Trump la sua è una scelta umiliante da servi Scontro con Lenzi

Stefano Fassina ha accusato il governo Meloni di essere un vassallo di Trump durante un acceso dibattito su La7, chiarendo che questa scelta umiliante compromette la sovranità nazionale. La discussione si è infiammata quando Fassina ha criticato le alleanze politiche del governo, sottolineando come queste influenzino le decisioni italiane. Il confronto ha suscitato reazioni intense, portando alla luce le tensioni tra diverse forze politiche e intellettuali.

Scontro accesissimo a Coffee break (La7) tra Stefano Fassina, ex viceministro dell'Economia e fondatore del movimento Patria e Costituzione, e Massimiliano Lenzi, scrittore e firma de La Ragione. L'argomento della polemica è il Board of peace di Trump, riguardo al quale Fassina è tranchant: "Siamo davvero di fronte a una regressione anche in termini morali, che si fa fatica a giustificare. È un organismo monocratico presieduto da Donald Trump a vita, che ha il diritto di veto. E vedere che il nostro governo si associa a questo spettacolo davvero indegno è uno dei momenti più umilianti della politica estera ".