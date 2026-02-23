Tacconi critica Di Gregorio | Sembra in coma ma la colpa non è solo sua

Stefano Tacconi critica Di Gregorio dopo la sconfitta contro il Como, evidenziando che il portiere sembra in coma in campo. Tacconi attribuisce la colpa anche ad altri errori della squadra, non solo alle parate del suo avversario. La discussione si accende perché il portiere del Como ha evitato diversi tiri importanti, ma la Juventus non è riuscita a trovare soluzioni efficaci. La partita ha acceso nuove polemiche tra tifosi e addetti ai lavori.

Un confronto sul recente KO contro il Como mette in evidenza una lettura netta della Juventus: Stefano Tacconi commenta la fase attuale puntando l’attenzione su Michele Di Gregorio e sull’andamento della squadra, mantenendo però la fiducia nel progetto guidato da Luciano Spalletti. Le considerazioni dell’ex portiere delineano un quadro in cui l’aspetto psicologico del portiere si fonde con la necessità di riorganizzare la rosa in tempi adeguati. Di Gregorio è descritto come avanzato da una fase di difficoltà psicologica, una situazione che va oltre l’unico errore e contempla la pressione legata al momento di forma. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La #Juventus nella sua storia ha sempre avuto portieri FENOMENALI. Zoff è stato un portiere iconico e ha vinto i Mondiali del 1982. Tacconi è stato l’estremo difensore più pluridecorato degli anni 80. Ha vinto tutti i trofei UEFA esistenti. Peruzzi era un campion - facebook.com facebook