Stefano Corti la separazione da Bianca Atzei | Periodo difficile il dolore è ancora vivo

Da periodicodaily.com 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'intervista a Verissimo, un noto personaggio ha condiviso per la prima volta pubblicamente il dolore legato alla separazione da un'ex compagna, dichiarando che il periodo è stato difficile e che il sentimento di dolore è ancora presente. La confessione si inserisce in un contesto in cui si discute delle difficoltà emotive legate alla fine di una relazione importante. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle circostanze o alle motivazioni.

(Adnkronos) – "Il dolore non è ancora passato". Stefano Corti, ospite oggi a Verissimo, ha parlato per la prima volta pubblicamente della separazione da Bianca Atzei. Il conduttore televisivo e inviato de 'Le Iene' ha raccontato di star attraversando un periodo complesso, fatto di alti e bassi: "Sono passati ancora pochi mesi dalla nostra separazione ma il tempo guarisce tutte le ferite". Secondo quanto aveva rivelato Bianca Atzei, sempre ospite a Verissimo, i due avevano deciso di intraprendere strade diverse lo scorso settembre. La guarigione, però, non è un percorso lineare: "Non è ancora passato il dolore. Soprattutto quando ci sono bambini in mezzo, il dispiacere è immenso", ha aggiunto Corti, papà di Noa Alexander, nato dall'amore con Atzei nel 2023.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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