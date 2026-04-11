Stefania Orlando | A 18 anni ho subito una molestia credevo di essere sbagliata

Stefania Orlando ha raccontato di aver subito una molestia sessuale all’età di 18 anni. La cantante e conduttrice ha deciso di condividere pubblicamente questa esperienza, che non aveva mai rivelato prima. La sua testimonianza è stata rilasciata in un’intervista, senza entrare troppo nei dettagli, e si inserisce nel contesto di un dibattito più ampio sulla violenza e le molestie.

(Adnkronos) – Stefania Orlando ha parlato pubblicamente per la prima volta di aver subito una molestia quando aveva 18 anni. La showgil ospite oggi a Verissimo ha ricordato, con la voce rotta dal pianto, che in quel periodo stava cercando di farsi strada nel mondo della moda: "Facevo la modella e avevo un agente. Una. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Sofia Goggia: "Non credevo di essere in testa, ho recuperato il terreno perso ieriIn cornice di Coppa del Mondo, Sofia Goggia domina la scena al secondo super-G disputato a Soldeu, Andorra, consolidando la leadership della... Stefania Orlando difende una gieffina al Grande Fratello: le sue parole, di chi si trattaStefania Orlando difende una gieffina al Grande Fratello: le sue parole, di chi si tratta Stefania Orlando non è mai stata il tipo da restare in...