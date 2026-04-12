Stavo svenendo ovunque | Elettra Lamborghini in ospedale per una cistite poi il colpo di scena a Canzonissima | cosa è successo

Ieri sera, durante la trasmissione televisiva Canzonissima, Elettra Lamborghini è apparsa molto provata e ha riferito di sentirsi male. In precedenza, l’artista era stata ricoverata in ospedale a causa di una cistite. Durante la diretta, ha descritto di aver avuto momenti in cui si sentiva come se svenisse ovunque. La sua presenza è stata comunque mantenuta nonostante lo stato di salute, creando un momento di attenzione tra il pubblico e i presenti.

Bologna, 12 aprile 2026 – Elettra Lamborghini è stata stoica ieri sera a Canzonissima. Attimi di vera apprensione per la cantante bolognese a poche ore dalla diretta della terza puntata dello show di Rai1 condotto da Milly Carlucci: l’artista è stata costretta a una corsa d'urgenza al pronto soccorso. Il motivo? Un attacco di cistite acuta, talmente doloroso da averla costretta al ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. A dare l'allarme è stata la stessa popstar attraverso le proprie storie di Instagram, dove si è mostrata sdraiata su un letto d'ospedale con una flebo al braccio. “ Una delle cistiti più forti mai avute, era tanto che non mi veniva così”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Stavo svenendo ovunque”: Elettra Lamborghini in ospedale per una cistite, poi il colpo di scena a Canzonissima: cosa è successo “Stavo svenendo ovunque”, Elettra Lamborghini a Canzonissima nonostante i problemi di saluteDopo l'annuncio iniziale di Milly Carlucci, Elettra Lamborghini si presenta lo stesso a Canzonissima. Leggi anche: Elettra Lamborghini ricoverata in ospedale, poi arriva a Canzonissima a metà puntata. Ma cosa è successo?