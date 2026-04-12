Stavo svenendo ovunque Elettra Lamborghini a Canzonissima nonostante i problemi di salute
Elettra Lamborghini si è presentata a Canzonissima nonostante abbia dichiarato di sentirsi male e di aver avuto episodi di svenimento. La cantante ha confermato di aver avuto problemi di salute, ma ha deciso comunque di partecipare alla trasmissione. La conduttrice Milly Carlucci aveva annunciato l’assenza di Lamborghini, che poi si è presentata in studio.
Dopo l'annuncio iniziale di Milly Carlucci, Elettra Lamborghini si presenta lo stesso a Canzonissima. I complimenti di Caterina Balivo: "Hai cantato dal vivo nonostante tutto quello che ti è successo oggi".🔗 Leggi su Fanpage.it
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Elettra Lamborghini a Canzonissima prima dell’Eurovision, Simona Izzo: “Ma non le basta cantare?”Elettra Lamborghini a Canzonissima è stata presentata da Milly Carlucci come nuova co-conduttrice di Eurovision 2026.