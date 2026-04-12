Stavo svenendo ovunque Elettra Lamborghini a Canzonissima nonostante i problemi di salute

Elettra Lamborghini si è presentata a Canzonissima nonostante abbia dichiarato di sentirsi male e di aver avuto episodi di svenimento. La cantante ha confermato di aver avuto problemi di salute, ma ha deciso comunque di partecipare alla trasmissione. La conduttrice Milly Carlucci aveva annunciato l’assenza di Lamborghini, che poi si è presentata in studio.