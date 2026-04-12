Nel pomeriggio, la cantante è stata portata al Policlinico Gemelli per motivi non ancora specificati. Dopo alcune ore, si è recata a Canzonissima, arrivando a metà della trasmissione. La sua presenza è stata annunciata poco dopo, senza ulteriori dettagli sulle condizioni di salute o sui motivi del ricovero. La situazione ha generato attenzione tra i media e i telespettatori.

Con una foto è apparsa sdraiata su un letto d'ospedale attaccata ad una flebo. Questo ha messo in forte rischio la sua partecipazione allo show in diretta su Rai1 in prima serata. Ma, con grande sorpresa, Elettra Lamborghini invece è riuscita ad esserci e a non mancare l'esibizione prevista per la puntata. L'artista è arrivata in studio intorno alle 23.45 per cantare un brano a cui ha detto di tenere molto, I bambini fanno oh, canzone di Povia del 2005, accompagnata da un coro di bambini alle sue spalle. «Tengo botta», ha risposto sorridente a Milly Carlucci che l'ha ringraziata per esserci nonostante non si sentisse bene. La performance è stata applaudita a molti.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Elettra Lamborghini ricoverata in ospedale, poi arriva a Canzonissima a metà puntata. Ma cosa è successo?

Elettra Lamborghini in ospedale prima della diretta: poi canta Povia e divide CanzonissimaUna serata che rischiava di saltare, e invece si è trasformata in uno dei momenti più discussi della stagione televisiva.

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