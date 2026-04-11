Elettra Lamborghini assente a Canzonissima l'annuncio di Milly Carlucci | Momento di difficoltà
Durante la puntata di Canzonissima, la conduttrice ha annunciato che Elettra Lamborghini non sarebbe stata presente in trasmissione a causa di un malore avvenuto nelle ore precedenti. La presentatrice ha spiegato che l’assenza dell’artista è dovuta a un momento di difficoltà, senza fornire ulteriori dettagli. La notizia è stata comunicata all’inizio della trasmissione, senza ulteriori aggiornamenti nel corso della puntata.
Annuncio a sorpresa di Milly Carlucci in apertura di puntata. La conduttrice svela l'assenza improvvisa di Elettra Lamborghini: "È stata male nelle scorse ore".🔗 Leggi su Fanpage.it
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