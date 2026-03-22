Elettra Lamborghini a Canzonissima prima dell'Eurovision Simona Izzo | Ma non le basta cantare?

Elettra Lamborghini ha partecipato a Canzonissima prima dell’Eurovision, dove è stata presentata da Milly Carlucci come futura co-conduttrice dell’edizione 2026 del festival. La cantante ha preso parte alla trasmissione in qualità di ospite, suscitando commenti tra il pubblico e i presenti in studio. La sua presenza ha attirato l’attenzione sulla prossima partecipazione all’evento musicale internazionale.

Elettra Lamborghini a Canzonissima è stata presentata da Milly Carlucci come nuova co-conduttrice di Eurovision 2026. Durante l'annuncio, è partito il commento di Simona Izzo: "Ma non le basta cantare?". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Elettra Lamborghini ormai è dappertutto: prima Canzonissima, poi l'EurovisionDa personaggio pop e social, la cantante sta diventando sempre più centrale nel panorama televisivo italiano grazie alle opportunità concesse nei... “Elettra Lamborghini sì ‘na pret!”, l’urlo a Sanremo prima dell’esibizione: era già successo a Rose VillainA un anno di distanza da un momento che aveva segnato Sanremo 2025, torna all'Ariston quel grido dalla sala che era stato celebrato, e anche... Approfondimenti e contenuti su Elettra Lamborghini Temi più discussi: Canzonissima, Elettra Lamborghini con Bella vera; Da Sanremo a Canzonissima: Elettra Lamborghini pronta a sorprendere; Eurovision Song Contest 2026, Elettra Lamborghini co-conduttrice con Gabriele Corsi; Canzonissima torna su Rai 1 con Milly Carlucci: come sarà il reboot senza gara e con le canzoni del cuore da Cocciante a Elettra Lamborghini. Elettra Lamborghini a Canzonissima: Sono stata malissimo, cos’è successoElettra Lamborghini stupita per tutte le pubblicità di Canzonissima Ieri sera è andata in ... msn.com Canzonissima, pagelle: Elettra Lamborghini in playback (3), Grigolo manda tutti a dormire (4), Fausto Leali come il vino (9)Era il 6 gennaio 1975 quando in tv andò in onda l'ultima puntata di Canzonissima, prima di un lungo letargo. Cinquantuno anni dopo ... msn.com Siate onesti con Elettra Lamborghini facebook Il succo alla pera di Elettra Lamborghini. Elettra ci hai fatto venire voglia di succo alla pera #Canzonissima x.com