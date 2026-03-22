Elettra Lamborghini a Canzonissima prima dell'Eurovision Simona Izzo | Ma non le basta cantare?

Da fanpage.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elettra Lamborghini ha partecipato a Canzonissima prima dell’Eurovision, dove è stata presentata da Milly Carlucci come futura co-conduttrice dell’edizione 2026 del festival. La cantante ha preso parte alla trasmissione in qualità di ospite, suscitando commenti tra il pubblico e i presenti in studio. La sua presenza ha attirato l’attenzione sulla prossima partecipazione all’evento musicale internazionale.

Elettra Lamborghini a Canzonissima è stata presentata da Milly Carlucci come nuova co-conduttrice di Eurovision 2026. Durante l'annuncio, è partito il commento di Simona Izzo: "Ma non le basta cantare?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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