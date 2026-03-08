Stasera in tv la programmazione di domenica 8 marzo

Stasera in tv, domenica 8 marzo, sono previste diverse trasmissioni. Su RAI1 alle 21.30 va in onda il film con Imma Tarantini, che interpreta un sostituto procuratore. Su RAI2, alle 21, è programmata una serie che non ha ancora specificato il titolo. La programmazione televisiva propone anche altri programmi e film durante la serata.

RAI1 21.30 Imma Tarantini – Sostituto procuratore RAI2 21.00 Divorzio a Las Vegas RAI3 21.20 Presa Diretta RETE4 21.33 Fuori dal coro CANALE5 21.20 Chi vuol essere milionario ITALIA1 21.13 Le Iene TV8 21.30 Operation Fortune NOVE 20.00 Che tempo che fa 20 21.10 Taken