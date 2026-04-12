Stasera in TV, domenica 12 aprile 2026, i principali canali italiani offrono una varietà di programmi, tra film, serie televisive, trasmissioni di intrattenimento, notiziari e eventi sportivi. La programmazione copre diverse fasce orarie, permettendo agli spettatori di scegliere tra diverse opzioni di intrattenimento e informazione. La selezione include anche alcune piattaforme dedicate allo sport e alle produzioni di fiction italiane.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 3. Report. In onda alle 21:00. RETE 4. Fuori dal coro. In onda alle 21:35. CANALE 5. Racconto di una Notte. Telenovelas - In onda alle 21:20. Al via una nuova serie che promette di fare strage di cuori: " Racconto di una Notte ". Protagonisti, Burak Deniz e Su Burcu Yazgi Coskun, già visti in Another Love.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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