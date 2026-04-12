Stadio Ferraris | il rischio dei 100 milioni che toglie posti ai tifosi

Il dibattito sulla riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris si è acceso dopo le dichiarazioni di un rappresentante dei tifosi durante un’intervista su una emittente locale. La discussione riguarda i lavori di trasformazione in corso e il conseguente calo di posti disponibili per il pubblico, legati a un investimento di circa 100 milioni di euro. La questione ha attirato l’attenzione di diverse componenti della tifoseria e delle autorità sportive.

Il dibattito sulla trasformazione del Luigi Ferraris ha subito una brusca accelerazione dopo le dichiarazioni di Paolo Caricci, rappresentante dell’Associazione Club Genoani, durante un recente confronto televisivo su Primocanale. Al centro della polemica emerge il timore che un investimento da 100 milioni di euro possa tradursi in un impianto con una capacità inferiore rispetto all’attuale, penalizzando una tifoseria che oggi fatica a trovare i biglietti per le partite casalinghe. La frattura tra istituzioni e tifoseria sul futuro dello stadio. Il nodo principale che sta alimentando la tensione riguarda l’esclusione dei sostenitori dai tavoli decisionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stadio Ferraris: il rischio dei 100 milioni che toglie posti ai tifosi Leggi anche: Genova, Stadio Ferraris riqualificato: 100 milioni e 99 anni di concessione pubblica per un’arena UEFA. Genova, Stadio Ferraris: Consiglio comunale bloccato tra polemiche e richiesta di trasparenza sul piano da 100 milioni.Genova è al centro di un acceso dibattito sulla riqualificazione dello storico stadio Luigi Ferraris, con una seduta del consiglio comunale, martedì...