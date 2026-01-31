Spray al peperoncino e pugno al volto | paura al centro commerciale di Sant’Angelo Lodigiano

Un uomo ha spruzzato spray al peperoncino e ha colpito un altro con un pugno al volto. La scena si è svolta ieri pomeriggio fuori dal centro commerciale “Il Castello” di Sant’Angelo Lodigiano. Le forze dell’ordine sono intervenute subito e stanno ancora indagando sull’accaduto. La paura tra i presenti è stata palpabile, mentre si cerca di capire cosa abbia scatenato questa rissa improvvisa.

Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), 31 gennaio 2026 – Attimi di tensione, nel pomeriggio di ieri, con accertamenti serrati tutt'ora in corso, all'esterno del centro commerciale "Il Castello" di Sant'Angelo Lodigiano. La ricostruzione . Da una prima ricostruzione dell'accaduto, un diverbio si sarebbe trasformato in un episodio di violenza. Fatto che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi. Poco prima delle 16.40 due giovani di origine straniera, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbero arrivati nel centro commerciale in auto.

