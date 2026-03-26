La giunta municipale di Agropoli ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione della spiaggia della marina. La decisione è stata comunicata dal sindaco durante una riunione ufficiale. Il progetto prevede interventi per migliorare l’area e valorizzare la spiaggia, senza ulteriori dettagli specifici sui lavori.

La giunta municipale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione funzionale e la valorizzazione della spiaggia della marina. L’intervento si propone di avviare un’azione di rigenerazione urbana capace di rafforzare il ruolo della spiaggia, sita nei pressi del porto, quale spazio pubblico centrale del borgo marinaro. L’obiettivo principale è restituire al luogo la sua funzione originaria e identitaria di spazio di incontro, socialità e aggregazione, rendendolo nuovamente fruibile, attrattivo e coerente con il valore paesaggistico e urbano del contesto, fornire un agevole accesso al mare, consentire lo svolgimento di eventi e spettacoli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Agropoli, via libera al progetto per riqualificare la spiaggia della marina

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