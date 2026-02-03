Un automobilista ha tentato di scappare quando ha visto la polizia sulla tangenziale di Cremona. Invece di fermarsi, ha fatto inversione e ha percorso contromano per alcuni metri. Alla fine, gli agenti lo hanno fermato e gli hanno staccato una multa salata.

Cremona, 3 febbraio 2026 – Vede un posto di blocco della polizia e pensa bene di fare inversione. Peccato che l’automobilista fosse in tangenziale e l’inversione coincidesse con un evidente contromano. Le pattuglie sono intervenute e hanno fermato il veicolo in via Riglio. Al conducente sono state contestate diverse infrazioni e il conto alla fine è stato salato. Nello scorso fine settimana, la Polizia di di Cremona ha proseguito con l’attività di controllo su tutta la rete viaria cittadina e della provincia, al fine di meglio garantire la sicurezza della circolazione stradale. In particolare, venerdì, sabato e domenica, il personale della Questura di Cremona e della Sezione di Polizia Stradale di Cremona ha controllato 154 veicoli, identificato 409 persone ed elevato 48 contravvenzioni al Codice della Strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cremona, vede la polizia e fa inversione in tangenziale. Multa salata per un automobilista

Approfondimenti su Cremona polizia

Un automobilista di La Spezia è stato fermato dopo aver guidato in condizioni di eccesso di alcol.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Cremona polizia

Argomenti discussi: Questura di Cremona: sei minorenni denunciati per rissa.; Dà in escandescenze con la Polizia, 40enne arrestato; Scontri di Torino, la politica locale scende in campo. Ordine del giorno di Alquati (Lega) in sostegno dell'agente Calista e delle forze dell'ordine: Si attivi supporto alla polizia locale; Spacciatore vede la polizia e ingerisce la droga: arrestato (ma prima portato in ospedale).

In contromano in tangenziale per scappare dalla polizia, pirata nei guaiL'episodio è avvenuto nel contesto dei controlli straordinari della stradale nel weekend: sottoposti a verifica 154 veicoli, identificate 409 persone e contestate 48 infrazioni al Codice della Strada ... laprovinciacr.it

Cremona, all'alt della Polizia fugge contromano in tangenzialeIn particolare, nelle scorse giornate di venerdì, sabato e domenica il personale della Questura di Cremona e della Sezione di Polizia Stradale di Cremona ha controllato 154 veicoli, identificato 409 ... cremonaoggi.it

Si è aperta la fase dibattimentale del processo che vede imputati, davanti al Tribunale di Cremona, l’amministratore delegato di Ocrim, Alberto Antolini, e la stessa società, leader mondiale nella costruzione di impianti molitori. Il procedimento si concentra sulla - facebook.com facebook