La chiusura della regular season 202526 della SuperLega Credem Banca mette in evidenza una squadra solida, capace di coniugare continuità e intensità nelle fasi decisive della stagione. Il terzo posto in classifica rafforza lo stato di forma e la fiducia in vista dei momenti clou, con una prospettiva di grande rilievo verso i playoff e la possibilità di replicare il successo della scorsa stagione contro una squadra di alto livello. Itas Trentino chiude la fase regolare al terzo posto, centrando l’obiettivo prefissato e definendo una posizione favorevole per l’avvio dei quarti di finale. Il risultato è stato costruito con una prestazione convincente che fornisce slancio in vista dei prossimi impegni, tra Supercoppa e play-off che caratterizzano le settimane decisive della stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Trento-Cisterna 3-0: Mendez e Flavio esultano per il terzo posto, Salsi ammette gli errori

Piacenza-Trento 3-1: Boninfante elogia il cuore della squadra, Mendez ammette le difficoltà in battutaIn un palazzetto gremito oltre ogni aspettativa, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria cruciale, consolidando la propria posizione in...

Trento cade a Piacenza, Modena show: si accende la lotta per il 3° posto. Cisterna spaventa la LubeGara dai due volti, combattutissima a Cisterna: la Lube domina i primi due set poi la luce si spegne ed i pontini rimontano con Barotto sugli scudi...

Temi più discussi: Itas Trentino-Cisterna Volley 3-0, la cronaca del match; Superlega 2025/26: risultati, tabellini e classifica dopo l'ultima giornata del campionato di pallavolo maschile; Superlega, Trento batte Cisterna e chiude terza. Ecco gli accoppiamenti dei playoff; Cisterna, sconfitta secondo copione: l'Itas Trentino vince 3-0.

Cisterna Volley, non c’è gara contro Trento. Netta sconfitta in tre setNell’ultima partita della regular season i pontini cedono in trasferta; pesano le diverse qualità fra le due squadre, ma anche le differenti motivazioni. Ora si parte per il torneo a Dubai ... today.it

Cisterna, sconfitta secondo copione: l'Itas Trentino vince 3-0Tutto secondo copione: l’Itas Trentino supera con un netto 3-0 (25-15, 25-19, 25-15) il Cisterna Volley e chiude la regular season della SuperLega al terzo posto. La formazione di casa, motivata da un ... latinaoggi.eu

Pallavolo SL - Trento batte facile Cisterna e chiude al terzom posto: nei quarti il remake della finale 2025 contro Civitanova x.com

Il Cisterna Volley di scena a Trento per l’ultima di regular season - facebook.com facebook