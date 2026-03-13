Napoli non pagano il conto al ristorante e scoppia una rissa | feriti due agenti

Nel pomeriggio di giovedì 12 marzo, nel centro di Napoli, due clienti si sono rifiutati di pagare il conto in un ristorante di via Toledo. La situazione è degenerata e si è scatenata una rissa che ha coinvolto diverse persone. Durante gli scontri, due agenti sono rimasti feriti. La polizia è intervenuta per sedare la lite e gestire la situazione.

Momenti di tensione nel centro di Napoli, dove nel pomeriggio di giovedì 12 marzo, intorno alle 15:00, è scoppiata una violenta rissa in via Toledo dopo che due clienti avrebbero rifiutato di pagare il conto in un ristorante della zona. Nel parapiglia sono rimasti feriti anche due agenti della Polizia Locale, intervenuti per riportare la calma. Gli aggressori sono stati denunciati a piede libero. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, i due avventori si sarebbero seduti in un noto ristorante di via San Giacomo, una traversa che collega piazza Municipio a via Toledo. Dopo aver consumato il pasto, però, si sarebbero alzati dal tavolo sostenendo di non voler pagare il conto, giustificandosi con il fatto che, a loro dire, il cibo non fosse di loro gradimento. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

