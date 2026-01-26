Dopo la sconfitta della Juventus contro il Napoli, si sono sollevate discussioni riguardo alla regolarità dell'incontro. La partita, conclusa 3-0 per i bianconeri, ha suscitato polemiche legate a un possibile errore arbitrale, con i napoletani che contestano un mancato rigore. La vicenda alimenta il dibattito sul rispetto delle regole e sull’imparzialità nelle competizioni di calcio.

Il Napoli ha perso per 3-0 in casa della Juventus, offrendo una prestazione sicuramente deludente. Gli azzurri recriminano però anche per un mancato rigore concesso dall’arbitro Mariani per un fallo di Bremer su Hojlund. Si è espresso su questo episodio in modo molto netto il giornalista Enrico Varriale, con un post in cui parla addirittura di “campionato falsato”. Varriale indignato dopo Juve – Napoli: “Campionato falsato”. In un post su X, Varriale ha detto la sua con grande indignazione in merito al mancato rigore concesso al Napoli contro la Juventus, scatenando i commenti dei tifosi: “Penso che si possa dire che il campionato di Serie A sia completamente falsato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Campionato falsato”, scoppia il caos dopo Juve – Napoli: polemica clamorosa

Siamo arrivati decimati. Siamo a pezzi per i tanti infortunati. I ragazzi nonostante tutto, hanno dato l'anima Poi ci si mettono anche gli arbitri, VAR ecc Campionato falsato. - facebook.com facebook

1-0 che sta strettissimo alla Juve, ma "campionato completamente falsato" per Varriale. #JuveNapoli in una tazzina di caffè x.com