Recentemente si è parlato molto della presunta relazione tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, alimentando indiscrezioni su un possibile matrimonio. Tuttavia, l’attrice ha chiarito che non ci sono progetti di nozze in programma, frenando così le speculazioni e i rumors che circolavano. La notizia ha attirato l’attenzione dei media, portando alla ribalta le recenti dichiarazioni ufficiali dell’attrice.

Tra aspettative, indiscrezioni e sogni già cuciti addosso, la storia tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice finisce al centro del gossip. Ma questa volta è proprio lei a mettere un freno netto alle voci, riportando il racconto su un piano più concreto e, soprattutto, reale. Niente matrimonio per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Intervistata dal magazine Chi, Bianca Guaccero ha voluto chiarire senza mezzi termini le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane sulla sua relazione con Giovanni Pernice. «S o bene che, per il mondo del gossip, dopo sei mesi di relazione sembra quasi obbligatorio parlare di matrimonio e figli. Io, però, ho... 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Che succede tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice? Lei frena gli entusiasmi: niente matrimonio! Ecco il motivo

“Niente matrimonio e figli con Giovanni Pernice”, la dichiarazione di Bianca GuacceroBianca Guaccero ha smentito le voci sulla gravidanza e sul matrimonio con Giovanni Pernice: le sue parole.

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Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, una svolta nelle loro vite un bacio e una notte insieme

Temi più discussi: Bianca Guaccero: Io, outsider del gossip e dei salotti, ho trovato l’amore in diretta tv; Terremoto in Rai: Nek molla Dalla Strada al Palco (e Bianca Guaccero), Paola Perego scaccia i The Jackal da The Floor; Rai Uno, torna Dalla strada al palco: tutte le novità del talent che porta in tv gli artisti di strada; Dalla strada al palco, spunta il vero motivo dell’addio di Nek (ed è serio).

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Bianca Guaccero frena con Pernice: Non funziona come a Beautiful, la smentita sul gravidanza e matrimonioLa conduttrice si apre sul rapporto col celebre ballerino conosciuto a Ballando Con le Stelle, svelando di volerci andare piano e godersi il momento insieme. libero.it

Altro che matrimonio e figli, Bianca Guaccero è concentrata sul lavoro. Dal 10 aprile la conduttrice tornerà in televisione come giudice di “Dalla strada al palco Special” – programma condotto da Carlo Conti – e nei suoi progetti c’è anche il ritorno sul set tra le - facebook.com facebook