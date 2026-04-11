La soprintendente per le Belle arti e il Paesaggio di Firenze ha espresso interesse per l'idea di creare un'isola temporanea sul fiume Arno. La proposta, ancora in fase di discussione, riguarda la possibilità di installare una struttura galleggiante che possa essere smontata dopo un certo periodo. La proposta ha suscitato attenzione tra le autorità e gli esperti del settore, ma non ci sono ancora decisioni ufficiali in merito.

Firenze, 11 aprile 2026 - La soprintendente per Belle arti e Paesaggio di Firenze Antonella Ranaldi apre all'idea di un'isola galleggiante sull'Arno. Lo fa a margine dell'evento 'L'armonia - Arte Ambiente Architettura' oggi in città. “Mi sarebbe piaciuto – ha detto - creare un' isola galleggiante temporanea, dalla primavera all'autunno, dove far risuonare la musica di concerti e spettacoli. Arnia era il suo nome. L'idea forse non è matura, gli ipercritici fiorentini la stroncherebbero". "In questa occasione - ha detto - a me piacerebbe proprio lanciare un tema, una sfida su cui lavorare: far rivivere l'Arno, il fiume da nemico diventi quindi un amico da vivere e animare nelle sue sponde, da conservare nella loro naturalità spontanea ed ecologica, ma anche rendere accessibili e vissute, ad esempio, per lo sport".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ranaldi apre all'isola temporanea sull'Arno: “Mi piacerebbe”

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